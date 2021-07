Bettel «n'est pas intubé, ni en soins intensifs»

«Il a le souffle court, un symptôme courant du Covid. Son état ne s'est pas dégradé, mais il doit rester en observation, pour être sûr. Il reçoit par moments de l'oxygène mais n'est pas intubé, ni en soins intensifs. Il s'agit de retrouver un niveau de saturation constant. Il n'y a pas de risque vital mais les symptômes durent désormais depuis un moment», confiait, lundi, un proche de Xavier Bettel, qui va rester deux à quatre jours de plus à l'hôpital.

L'infection en soirée ne serait pas avérée



Où Xavier Bettel a-t-il été infecté? Dans une question parlementaire urgente, les députés CSV Gilles Roth et Laurent Mosar, citant le Land, ont indiqué qu'il pourrait l'avoir été lors d'une soirée dans un établissement horeca de nuit, la veille de la fête nationale.



L'entourage du Premier ministre confirme la sortie à L'essentiel, mais assure qu'elle s'est faite «dans le respect des règles sanitaires» et que le lieu de l'infection n'est «pas déterminé». Il a, selon nos informations, été testé négatif le mardi 22 juin (PCR) et le mercredi 23 (autotest) et positif le dimanche 27.

Le travail administratif étant rendu difficile par l'isolement, une délégation de signature a été accordée au ministre des Finances, Pierre Gramegna. «Mais ce n'est pas un remplacement. Il exerce ses fonctions normalement», note le ministère.

Alors que les infections progressent et que l'échéance du 15 juillet approche, l'annonce des prochaines mesures sanitaires devrait être faite jeudi par la ministre de la Santé, Paulette Lenert. Si Xavier Bettel ne pouvait plus travailler, un arrêté grand-ducal prévoit, sans autre exigence, que «les membres du gouvernement ont la faculté de se remplacer mutuellement» pour une durée de quinze jours.

(Nicolas Martin/L'essentiel)