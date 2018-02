Une première ligne RGTR 100% électrique

Quelque 400 tonnes de CO2 par an non rejetées dans l'atmosphère. C'est l'impact environnemental mis en avant ce jeudi, lors de la présentation de la première ligne de bus RGTR totalement électrique. La ligne 305 entre Bettembourg et Dudelange, qui dessert les zones d'activités Krakelshaff, Riedgen et Schéleck, sera désormais opérée avec sept bus de 63 places fonctionnant à l'énergie électrique. Ils desserviront, du lundi au vendredi, 23 arrêts sur un tracé de 13,5 km qui accueille une soixantaine de personnes par trajet aux heures de pointe.

Six bus assureront le service en continu et le septième servira de variable d'ajustement lors des recharges, dans les locaux de l'exploitant Autocars Pletschette. «Les bus ont une autonomie de 140 km et peuvent parcourir de 170 à 270 km par jour sur cette ligne. Nous avons des pantographes pour les recharger dans notre entrepôt avec deux systèmes de recharge: un pour la nuit et un autre pour recharger entre deux courses», explique Romain Kribs, attaché à la direction du groupe Voyages Emile Weber.

La ligne Luxembourg-Mersch bientôt équipée

Acquis auprès de la société néerlandaise VDL, les véhicules ont coûté 450 000 euros pièce (contre 270 000 euros pour un bus traditionnel), acquis par l'exploitant et financés par l'État sur le principe du fonctionnement des RGTR. Autocars Pletschette a également investi 700 000 euros dans le système de recharge.

Dans cette volonté de «décarbonisation du transport en commun routier» voulu par le ministère du Développement durable et des Infrastructures, une prochaine ligne sera elle aussi progressivement électrifiée. Sur les parties exploitées par le groupe Emile Weber, via Voyages Ecker, la RGTR 290 entre Luxembourg et Mersch verra circuler des bus électriques dès cet été. Et le transporteur y aura remplacé tous ses autocars à compter de 2019.

«L'essentiel» vous embarque à bord de la ligne 305:





Romain Kribs, attaché à la direction du groupe Voyages Emile Weber, au micro «L'essentiel» de Mathieu Vacon:

(Mathieu Vacon/L'essentiel)