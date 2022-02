Elle a fait une pause de dix ans pour ses enfants

L'essentiel: Racontez-nous déjà votre parcours, du Mexique jusqu'à votre arrivée au Luxembourg.

Patricia Dominguez: J’ai fait la plupart de mes études au Mexique. Je suis ingénieure en informatique, à la base, et j’ai un master avec une spécialisation en Intelligence artificielle - Traitement du langage naturel. Après ce master, j’ai eu l’opportunité de travailler comme assistante de recherche à l’Université Joseph Fourier, en France. Puis, avec ma famille, nous avons déménagé au Luxembourg pour des raisons professionnelles. J’ai alors pris un congé parental pendant près de 10 ans. J’ai mis en pause ma carrière pour des raisons personnelles.

Pourquoi avoir fait ce choix?

Au départ, l'idée était de rester deux ans au Luxembourg puis de retourner au Mexique. Mais dès notre arrivée, nous avons été confrontés à différentes situations, comme la scolarité de notre fille. Alors j’ai décidé de faire une pause de courte durée pour assurer la transition et l’adaptation de la famille à cette nouvelle vie. Mais peu à peu, j’ai pris goût à ce nouveau statut, je me sentais épanouie et je profitais vraiment du temps passé avec ma fille. Puis la famille s’est agrandie avec l’arrivée de notre fils. Nous avions trouvé une certaine stabilité ici au Luxembourg et nous avons finalement décidé de nous établir ici. À ce moment-là, j’ai donc pris la décision de prolonger mon congé parental mais en ayant à l’esprit qu’un jour, à un moment donné, je reviendrais à la vie professionnelle.

Comment s'est passé ce congé, comment vous êtes-vous organisée logistiquement et financièrement?

J’ai investi une grande partie de mon temps dans la scolarité de mes enfants et dans leurs activités extrascolaires. Le fait d’avoir organisé le temps de cette façon a permis à mon mari de se concentrer sur son travail et de trouver une stabilité financière, ce qui nous a permis de soutenir cette décision. Entretemps, j’ai travaillé à améliorer mes compétences générales: apprentissage des langues, suivi de formations d’entrepreneuriat, d'ateliers informatiques, de cours divers...

Aviez-vous néanmoins des inquiétudes en sortant du circuit professionnel pendant dix ans?

Oui bien évidemment, à première vue ce n’est pas une décision facile à prendre. Je me suis posé des questions par rapport à mon futur professionnel, comme par exemple l’obsolescence de mes compétences, l’insertion et l’intégration après une longue pause, la gestion du temps entre la vie professionnelle et la vie de famille, aussi la capacité financière et l’âge...

Comment s'y préparer?

Comme mentionné auparavant, j’ai entrepris différentes activités pour mon développement personnel. J’ai essayé de voir chacune de ces activités comme des projets, la possibilité de mettre en valeur bon nombre de qualités ou «soft skills» comme la créativité, l’organisation et la résilience. Simplement en suivant une formation, vous établissez des objectifs. Lorsque vous obtenez une certification, vous démontrez que vous êtes une personne engagée. Et toutes ces qualités sont importantes pour l’informatique, pas seulement la partie technique.

Racontez-nous comment s'est déroulée l'opportunité d'intégrer Cap4, prendre de nouvelles responsabilités après tant d'années.

Quand j’ai décidé que le moment était venu pour moi de revenir au travail, je me suis inscrite à l’ADEM. Ça n’a pas été facile, j’ai eu mon lot d'entretiens avec une diversité d’exigences et des retours pas très motivants. J’ai essayé seulement de ne pas me décourager. À ce moment-là, j'ai été invitée à un événement organisé par Cap4Lab et l’ADEM pour soutenir l’insertion professionnelle des femmes. J’y ai rencontré Fabien Zuili et Pablo Bellissimo, Pablo s’occupait de la partie technique et Fabien s’occupait de la partie ressources humaines. Une chose qui les a interpellés à mon égard, c’est qu’ils valorisent l’expérience, la maturité, la motivation et les capacités d’apprentissage. Ils m’ont proposé d’abord une formation de développeur MuleSoft. J’ai obtenu la certification, et ils m’ont donné l’opportunité de travailler avec eux.

J’y travaille depuis trois ans maintenant. D’abord en tant qu’ingénieur d’intégration développant des APIs (Application Programming Interface) pour plusieurs clients dans différents pays d’Europe, puis en tant qu’experte en Machine Learning et récemment en tant qu’Architect Solution et Manager.

Grâce à mon expérience (d’avant la pause de ma carrière) dans l’Intelligence artificielle, Cap4Lab m’a proposé de réaliser un projet avec le Compétence Center de l’Université du Luxembourg et le KI-Campus Allemagne sur Machine Learning et je suis devenue coordinatrice du programme.

À quoi ressemble votre vie aujourd'hui?

Maintenant, je porte plusieurs casquettes: architecte, consultante, manager, mais surtout mère et épouse. Je me sens bien dans ma peau, épanouie professionnellement. J’ai pu trouver un lieu de travail qui me convient et où je peux trouver un équilibre entre la vie de famille et le travail. Ça m’a permis de continuer à m’impliquer dans le quotidien de mes enfants et de garder une partie du temps pour moi. Ma famille et moi avons dû faire des compromis au tout début et repenser l’organisation que nous avions. Certes, il y a des jours où mes journées sont plus remplies que d’autres, mais ça pimente mon quotidien.

Votre expérience est un message d'espoir, encouragez-vous toutes les femmes, toutes les mamans, à en faire de même?

Oui, j’encourage toutes les femmes, mamans ou pas, si elles en ont envie, à sortir de leur «zone de confort». C’est vrai que ce n’est pas une décision facile à prendre et que le chemin ne sera pas toujours facile non plus. Il faut avoir de la patience, être résiliente et ne pas se décourager. Ce que je conseille fortement avant de se lancer, comme dans toute autre entreprise, est d’être sûre d’avoir le support inconditionnel de la famille ou des proches. Je crois sincèrement que nous avons le droit de choisir notre chemin et de pouvoir concilier notre vie de maman et notre vie professionnelle. Il y a encore du chemin, mais il y a de l’espoir.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)