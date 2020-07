Pourquoi le Luxembourg doit continuer à tester

Depuis quelques jours, le nombre de nouvelles infections au Covid-19 ne cesse d'augmenter au Luxembourg. Jeudi, le pays enregistrait 163 nouveaux cas, le chiffre le plus élevé depuis le 1er avril, lorsqu'il était de 191. Aucun autre pays européen ne connaît des chiffres aussi élevés actuellement que ceux du Luxembourg, proportionnellement au nombre d'habitants. La Belgique et l'Allemagne ont d'ailleurs classé le Grand-Duché comme «zone à risque».

À la question de savoir s'il ne serait pas plus judicieux de tester moins pour avoir moins de nouveaux cas, Jean-Paul Bertemes du Fonds national de la recherche répond: «Non, au contraire». Selon lui, tester moins ne ferait pas disparaître le nombre de cas. Cela ne ferait qu'augmenter le nombre d'infections non déclarés. «Nous devons comprendre cela en tant que société», explique Jean-Paul Bertemes face à L'essentiel.

«Moins on réalise de tests, plus nous enregistrons de nouveaux cas d'infection»

Si le pays réalisait moins de tests, il pourrait certes faire baisser les chiffres, mais «uniquement à court terme», comme l'explique Jean-Paul Bertemes sur le site science.lu. «Mais à moyen terme, moins de personnes contagieuses seraient identifiées et mises en quarantaine pour éviter de contaminer d'autres personnes», souligne t-il. Un nombre nettement plus important de personnes infectées, souvent asymptomatiques, continueraient à propager le virus. Par ailleurs, on cesserait la recherche des contacts, ce qui permettrait au virus de se propager encore davantage.

«En réalisant moins de tests, nous serions en mesure de rompre moins de chaînes d'infection». Et à augmenter le nombre de nouveaux cas d'infection au final. Le test du coronavirus n'est, d'après lui, que le premier stade de la recherche des contacts et des mesures de mise en quarantaine conséquente.

D'après le scientifique, le Luxembourg maîtrise encore la propagation de la pandémie, parce qu'il réalise un si grand volume de tests et que la recherche des contacts a bien fonctionné. Sans le test de dépistage à grande échelle «nous aurions déjà perdu le contrôle de la situation. Et nos pays voisins ne seraient certainement pas plus cléments avec nous», conclut-il.

(sw/L'essentiel)