Le discours sur l'état de la Nation reste à l'automne

Xavier Bettel donne rendez-vous aux députés à l'automne pour son grand discours. Le discours sur l'état de la Nation se tiendra de nouveau à cette période cette année, et non au printemps comme précédemment, a décidé la Chambre des députés. Le CSV voulait revenir au calendrier initial et déplore le maintien de la nouvelle période, comme l'a indiqué sur Twitter la députée Martine Hansen, coprésidente de la fraction.

L'opposition déplorait un embouteillage parlementaire, avec la tenue la même semaine du discours sur l'état de la Nation et de la présentation du budget. Contacté par L'essentiel, le ministère d'État explique qu'il est préférable d'organiser les deux événements à la même période, pour une question de cohérence. De plus, le calendrier électoral, avec des élections en octobre, rendrait ce choix plus logique. «Un gouvernement assermenté en décembre ne pourrait pas déjà tenir ce grand discours au printemps», indique une source. En outre, pour 2022, «cela n'aurait aucun sens de refaire un discours à peine six mois après le précédent», qui s'est tenu en octobre.

Le grand discours reprenant les principaux défis du pays se tenait en avril jusqu'en 2018, avant de basculer au dernier trimestre depuis 2019. Le calendrier électoral a donc justifié une première fois le décalage, avant que la crise du Covid-19 ne bouscule totalement le calendrier.

(jg/L'essentiel)