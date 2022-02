Jugé pour des vols après avoir bu et fumé de l'herbe

Une voiture, une carte de crédit, des bouteilles d'alcool... K.B., un homme accusé de «vol qualifié» était jugé ce mardi en première instance au tribunal de Luxembourg. Il avait été arrêté à bord d'un véhicule qu'il venait de dérober en juillet dernier. L'exemple typique d'une affaire assez commune qui crée un préjudice matériel pour les victimes et aboutit à l'incarcération de l'accusé.

K.B. a écouté l'énoncé des infractions retenues et laissé son avocate plaider la clémence, arguant que son client «a un casier vierge au Luxembourg» en plus de mettre en avant «son repentir et ses aveux». «Il ne conteste pas le vol de la voiture, il a été interpellé à son bord. En revanche, cela est moins évident pour la carte de crédit. La victime ne pouvait pas dire avec certitude si elle avait été perdue ou volée», a détaillé l'avocate, demandant l'acquittement pour certains vols qui lui sont reprochés.

«Sans travail et sans argent»

Mais la multiplication des infractions de l'accusé ne plaide pas véritablement en sa faveur. En état d'ivresse au moment de son arrestation, il a également avoué avoir consommé du cannabis, «raison pour laquelle il ne se souvient plus de tout», avance son avocate, et il n'a pas été mesure de présenter un permis de conduire valable. «Le document qu'il possède n'a pas été homologué au Luxembourg, mais il n'y a pas lieu de douter qu'il ne possède pas de permis», poursuit le conseil.

Des doutes, il en existe suffisamment pour le Ministère public, qui a requis deux ans d'emprisonnement pour l'accusé. Présentes à l'audience, les victimes n'ont pas voulu l'accabler. L'avocate a finalement demandé qu'un sursis partiel lui soit accordé et que l'amende également requise par le procureur ne soit pas retenue. «Il est sans travail et sans argent, il ne pourra pas la payer», a-t-elle justifié. Le verdict a été mis en délibéré. Réponse définitive le 24 février. En attendant, K.B reste en prison.

(L'essentiel)