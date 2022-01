Des policiers blessés par les jeunes détenus

Selon nos informations, des jeunes de l'unité de sécurité (Unisec) de Dreiborn se sont révoltés dans la nuit de samedi à dimanche, refusant d'accéder à leurs cellules. La situation a ensuite dégénéré. Après dévastation des lieux, la police a dû intervenir. Intervention lors de laquelle des policiers, gardiens et éducateurs ont été blessés.

Des faits confirmés ce dimanche par la police grand-ducale qui précise qu'«un groupe de six jeunes ont refusé avec véhémence» de regagner leur cellule. Les employés de l'Unisec ont contacté la police vers 22h30. Les agents se sont rendus immédiatement sur place. «Quand les agents ont tenté de ramener les jeunes dans leur cellule, ils ont attaqué les policiers et le personnel de l'établissement en leur lançant d'abord divers objets, puis en les saisissant par la suite. Trois policiers ont été blessés».

Finalement, les policiers ont réussi à contrôler le groupe de jeunes et à les placer dans leur cellule, relatent les forces de l'ordre. Sur ordre du parquet, deux jeunes ont été transférés à la prison de Schrassig. En plus des trois policiers blessés, quatre membres du personnel de l'établissement et trois jeunes ont été conduits à l'hôpital pour effectuer des contrôles. Des dégâts considérables ont été causés. Outre de nombreuses patrouilles de police, le CGDIS était également présent sur place.

(Marion Mellinger/L'essentiel)