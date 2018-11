Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Effectuer ses achats de Noël au bazar de la Croix-Rouge à Luxembourg

Dimanche, au Hall Victor- Hugo à Luxembourg, pendant que les enfants feront part de leurs desiderata à Saint-Nicolas, les adultes referont les stocks de cadeaux pour Noël lors du Bazar de la Croix-Rouge qui revient pour une 72e édition. Les visiteurs trouveront un espace alimentation, de la déco, des bijoux, jouets, objets vintage restaurés, vêtements de seconde main, ainsi que des animations pour les enfants. Les recettes seront utilisées pour fournir un foyer aux démunis.

Tamino, Angèle ou Eddy de Pretto au festival Sonic Visions à Esch

Le festival Sonic Visions, spécialisé dans la découverte de nouveaux talents et des prochaines tendances, se déroule samedi et dimanche à la Rockhal à Esch-Belval. Les programmateurs ont réussi à rassembler pour cette 11e édition des des têtes d'affiche des plus en vogue: le Flamand à la voix d'ange Tamino, Angèle et Eddy de Pretto. L'événement s'annonce éclatant.

Aperçu de Tamino en concert:

Deux journées pour les amateurs de lecture à Walferdange

Ce week-end, au Centre Prince Henri à Walferdange, les amoureux des livres auront 838 mètres d’étalages pour faire leur choix, lors de la 24e édition des Journées du livre de Walferdange. «C’est l’occasion pour le public de découvrir des auteurs locaux et les nouveautés de la littérature, souligne Claudine Trauden, chargée de communication de l’événement. Il y aura des auteurs, maisons d’édition, libraires, des vendeurs d’occasions, un coin jeunesse et des concerts», détaille-t-elle. Quelque 12 000 visiteurs sont attendus.

Atmosphère de féerie au château de Sanem

Le parc du château de Sanem sera immergé dans un univers féerique à l’occasion du Wanterfeeling de ce vendredi jusque dimanche. Il sera plongé dans un décor on ne peut plus enchanteur et fantastique, illuminé par les immenses lampions de Wiltz, et peuplé de conteuses et de cracheurs de feu. Une diseuse de bonne aventure sillonnera ses jardins. Des concerts seront au programme et les visiteurs pourront découvrir des spécialités culinaires. Mais le Wanterfeeling, c’est aussi l’occasion de trouver des idées déco avec des dizaines de stands proposant de l’artisanat et des fleurs hivernales.

Une séance de shopping au kilo à Luxexpo the Box

Les amateurs de la mode vintage ont rendez-vous samedi, à Luxexpo The Box à Luxembourg, pour le VinoKilo. Le nom de l’événement l’indique: l’achat des vêtements se fera au kilo (35 euros par kilo). Une gamme de qualité sélectionnée avec soin par les organisateurs allant des années 60 aux années 2000 sera disponible autant pour les femmes que pour les hommes. Pour une séance shopping qui s’annonce hors du commun, de l’animation musicale sera au rendez-vous. Il y aura aussi du vin et des amuse-bouches salés. Lors de l’édition de l’an dernier, les visiteurs faisaient la file dans la rue, l’événement avait attiré plus de 1 500 visiteurs.

Le groupe écossais Chvrches retrouve le public luxembourgeois

Après avoir enflammé le RAF en 2014, Chvrches, groupe écossais d'électro, revient au Grand-Duché pour un concert à l'Atelier à Luxembourg ce vendredi. Il présentera son 3e album studio, qui propose une synthpop colorée, dansante et mélodique, à l’image des singles «Miracle», «Get Out» ou «Never Say Die», et des titres aériens («My Enemy»).

Avalanche de tatouages et piercings à Ettelbruck

Les amateurs de tatouages et de piercings ont rendez-vous lors de la 3e édition de la Master Tatto Convention, qui se tient ce week-end dans les locaux du Daïchal, à Ettelbruck. Plus d’une cinquantaine de tatoueurs et exposants originaires de plusieurs pays sont annoncés. Entre les stands d’exposition, où il sera possible de se faire tatouer et/ou percer, et les food-trucks, les visiteurs profiteront de différents spectacles prévus tout au long du week-end: danse burlesque, DJ ou encore concerts de rock et de musique acoustique.

Tous les tissus et accessoires à Luxexpo The Box pour créer sa propre mode

Tissus pour dames, enfants, doublures, tissus de mariage, rideaux, tissus décoratifs ou de cire... Il y en aura pour tous les goûts et les styles, samedi, lors du Salon du tissu, organisé à Luxexpo The Box à Luxembourg. Plus de 50 vendeurs, proposant également des aiguilles, du fil, des fournitures, de la mercerie, ou encore des machines à coudre seront sur place pour présenter les dernières nouveautés et tendances. Des conseils pour la confection des vêtements seront aussi à glaner.

(L'essentiel)