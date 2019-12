«La modernité, ce n'est pas renoncer à ses racines»

Comme tous les ans, le Grand-Duc Henri a prononcé son traditionnel discours de Noël, ce mardi. L'occasion de revenir sur une année 2019 intense, mais aussi d'envisager un avenir bien enraciné. «La modernité ne suppose pas que l'on renonce à ses racines et qu'on perde son identité», a affirmé le chef de l'État. «Les valeurs sur lesquelles repose notre coexistence ne doivent pas changer au point qu'on ne les reconnaît plus. Les gens doivent pouvoir construire leur vie sur des bases solides».

Et, au Luxembourg, ces bases du vivre-ensemble, c'est «le cadre institutionnel et démocratique dans lequel nous évoluons depuis des décennies» et qui «nous confère une grande stabilité politique». Ce cadre «est également le fondement de la liberté d'expression et des droits et libertés garantis à tous les citoyens». Autant d'«acquis précieux, qu'il faut toujours défendre». Pour Henri, «le mot solidarité est très important, au Luxembourg», dans une société riche de son pluralisme. «Il est important d'avoir des idéaux et des idées, ou du moins de croire en des valeurs fortes, ne serait-ce que le respect, la compassion et la tolérance», martèle le Grand-Duc.

«Un bon père bienveillant»

Celui-ci a aussi retracé le fil d'une année 2019 riche en émotions. Le chef de l'État s'est souvenu des deux militaires tués en service lors d'une explosion au Waldhof. «Tout le pays a pleuré avec les familles». Il a évoqué un autre deuil partagé par tout le pays, celui qui a suivi la mort de son père, le Grand-Duc Jean. «Nous avons perdu un bon père bienveillant. Il reste la mémoire d'un grand et dévoué chef d'État».

Autre émotion de 2019: le choc après le passage d'une tornade dévastatrice dans le sud du pays. «Un choc, mais aussi une grande solidarité de la part de l'ensemble de la population», souligne Henri. Qui rappelle au passage que «la Grande-Duchesse et moi nous sentons particulièrement liés à toutes les personnes qui n'ont pas vu la vie "côté soleil", cette année».

Côté joie, enfin, le Grand-Duc se réjouit de l'énorme succès du forum «Stand, Speak, Rise Up» organisé à l'initiative de son épouse pour lutter contre les violences faites aux femmes en temps de guerre. «Non seulement une réalité cruelle était pointée du doigt, mais la vie et la survie étaient célébrées». Parmi les autres joies, le Grand-Duc rappelle le «grand honneur» pour le pays qu'est la nomination de Mgr Hollerich au rang de cardinal. Et surtout, il rappelle l'annonce d'un nouveau petit-enfant pour Henri et Maria Teresa. «Nous étions très heureux quand nous avons appris que Guillaume et Stéphanie» attendaient un heureux événement. Voilà déjà au moins une bonne nouvelle à attendre pour 2020!

(jw/L'essentiel)