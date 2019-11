Elle fait parler l'écharpe de Xavier Bettel sur Twitter

L'heure de gloire de cette internaute remonte au 20 octobre 2016. Ce jour-là, son compte Twitter est cité par le prestigieux New York Times. L'objet de l'article: le style des dirigeants européens. «Mr Bettel a généré une publicité démesurée pour lui-même et son petit pays en portant diverses écharpes à la mode, estimait le journal américain. Cette habitude a même donné lieu à un compte Twitter parodique, @Luxscarf».

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie Étienne Schneider et le directeur du Statec Serge Allegrezza font aussi l'objet de comptes parodiques sur Twitter: @Schneider_not et @fake_allegrezza. Le premier dépasse les 1 000 abonnés, tandis que le deuxième ne compte que 76 abonnés. À noter que deux médias luxembourgeois sont aussi raillés sur le réseau social. @linessentiel_lu (39 abonnés) se présente comme «le journal le plus cru du Luxembourg parmi les 15-49 ans» et «Luxembourg Wurst» (289 abonnés) propose un regard «humoristique et satirique» sur la vie au Grand-Duché.



Mais qui est derrière ce compte, créé en novembre 2014? Il s'agit d'une... Britannique, qui ne veut pas dévoiler son identité. Contactée par L'essentiel, la mère de deux enfants lève toutefois légèrement le voile sur son parcours. «J'ai vécu au Luxembourg pendant 15 ans et je vis au Royaume-Uni depuis un an. Depuis, je reviens très souvent au Grand-Duché». Mais pourquoi avoir lancé ce compte? L'internaute raconte qu'elle avait déjà lancé un album de photos dédiées aux écharpes de Xavier Bettel, sur Facebook. «Des amis m'ont proposé de décliner l'idée sur Twitter», explique-t-elle. L'objectif de ce compte est de promouvoir l'idée que ce sont les accessoires, et non la politique, qui comptent».

Sur le compte @luxscarf, il est possible de trouver divers commentaires sérieux ou décalés, le plus souvent sur la politique anglaise, mais aussi parfois sur l'actualité luxembourgeoise. Réagissant par exemple en septembre dernier à la victoire historique du F91 Dudelange, sur le terrain de l'Apeol Nicosie (4-3) en Europa League, «l'écharpe» de Xavier Bettel a félicité le club, en glissant: «Vous allez peut-être rester plus longtemps en Europe que le Royaume-Uni!».

Au Royaume-Uni justement, la Britannique a peu de chances de croiser Xavier Bettel. Mais la créatrice du compte raconte avoir déjà rencontré le Premier ministre au Luxembourg une fois, au Bazar international. «Mr Bettel lui a peut-être parlé une fois, sans s'en rendre compte», indique de son côté le ministère d'État. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre fait partie des 1 129 abonnés du «fichu» compte, ce qui prouve qu'il est au courant de son existence. Le compte donne son avis d'expert: «Xavier Bettel aime toutes les couleurs d'écharpes. Cependant, je pense qu'il préfère les couleurs du drapeau du Luxembourg ou de la Gambie». Un tissu de mensonges?

