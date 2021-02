Des caméras dans les bus de la capitale dès mars

Probable mise en route au mois de mars 2021. Des caméras seront très prochainement utilisées dans une vingtaine de bus de la ville de Luxembourg. Et ce sera dans tous les quartiers de la capitale, ou du moins sur les lignes où se déplacent les bus électriques. «24 nouveaux bus viennent d’arriver et ils sont déjà équipés de caméras», a rappelé Patrick Goldschmidt, échevin de la Mobilité. «Ces caméras ne sont toutefois pas encore utilisées, tant que l’on n’a pas finalisé notre dossier concernant la protection des données pour être conforme à la loi. Les anciens bus pourront encore être équipés de caméras, mais ce sera une décision à prendre par le Collège communal».

«Ce ne sont pas des caméras de surveillance, mais des caméras de protection», souligne encore Patrick Goldschmidt. «Personne ne va surveiller 24 heures sur 24 ce qui se passe dans les bus, mais ce sera enregistré au cas où il y a l’un ou l’autre souci et si la justice ou la police nous demandent les images». Grâce à des symboles visibles, les usagers seront informés. «Dans tous les bus où il y aura des caméras, on va mettre des pictogrammes à plusieurs endroits pour bien informer les gens», se veut prudent Patrick Goldschmidt. «Cela donne ainsi un sentiment de sécurité à l’une ou l’autre personne qui se dit qu’il y a des caméras dans le bus. Le tram de Luxembourg est déjà équipé de caméras et on peut ainsi vérifier s’il y a des incidents».

Quid de la collecte et du stockage des données enregistrées dans les bus de la capitale? «Les données seront stockées et ce sera à nous de définir combien de temps on va les conserver», précise Patrick Goldschmidt. «Ce n’est pas à la politique de décider de cela, mais aux autorités en rapport avec notre RGPD. Quatre jours, une ou trois semaines, pour nous, ça ne devrait pas être aussi long, mais parfois les demandes de la justice prennent plusieurs semaines à nous parvenir».

Et la ville de Luxembourg de confirmer que ce système est d’ores et déjà d’application dans de nombreuses villes en Europe. «Mais pendant de nombreuses années», rappelle l’échevin de la Mobilité, «les chauffeurs ne voulaient pas de caméras, car ils croyaient que c’était de la surveillance. Maintenant, ce sont eux qui nous le demandent, car ils ont compris que c’était une forme de protection. On n’installe pas des caméras pour surveiller les chauffeurs. Les syndicats ont marqué leur accord et c’est donc clair désormais de procéder à cette installation».

