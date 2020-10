40 000 cyclistes au «Vëlosummer 2020»

«Le Vëlosummer a été un franc succès». C'est le constat qu'ont fait à plusieurs reprises François Bausch (Déi Gréng) et Lex Delles (DP) lors de la conférence de presse qui a eu lieu ce mercredi matin. Les week-ends du mois d'août ont vu des milliers de personnes enjamber leur bicyclette pour emprunter les différents itinéraires, dans les 18 communes participantes. Les tronçons dans l'Ösling, surtout ceux inclus dans le programme à l'initiative des communes elles-mêmes, ont attiré un grand nombre de participants. «Certaines communes étaient frustrées de ne pas avoir été inclues dans l'initiative, alors nous y avons rapidement remédié», a révélé le ministre de la Mobilité, François Bausch.

La «vitesse» était l'un des thèmes majeurs du «Vëlosummer 2020», dont l'idée a été mise sur pied et planifiée de manière très spontanée. «Sans le soutien des communes et des Ponts et Chaussées, cela n'aurait pas été possible», a souligné François Bausch, même si l'objectif aurait tout de même été atteint. Le ministre de la Mobilité se réjouit d'avoir pu «répartir les cyclistes sur différents itinéraires et de leur avoir redonné l'envie de faire du vélo».

Affaire à suivre

Grâce à cette initiative, les ministères ont motivé un total de 40 000 personnes à découvrir le Luxembourg à bicyclette. En réalité, le nombre de personnes recensées était de 62 000, mais pour ne pas fausser les chiffres, les cyclistes ayant franchi un compteur à deux reprises ont été décomptés. Par ailleurs, 17 000 cartes informatives comprenant les différents itinéraires ont été distribuées. Le comptage a été effectué par des caméras et des compteurs au sol. «Le concept a surtout bien fonctionné parce qu'il était cohérent: passer des vacances à la maison tout en découvrant le pays à vélo», a expliqué le ministre du Tourisme, Lex Delles.

Forts du succès de leur projet commun, les ministres en ont profité pour annoncer que le «Vëlosummer» sera reconduit en 2021. Ils disposeront, cette fois-ci, de plus de temps pour s'y préparer et élaborer un plan détaillé. «Notre but n'est pas de bloquer des routes», a assuré le ministre de la Mobilité, ajoutant que les communes avaient jusqu'au 15 décembre pour proposer des itinéraires pour l'édition 2021. «Nous ferons à nouveau des suggestions, mais aucun itinéraire ne sera planifié sans l'accord des communes respectives», a conclut François Bausch.

(lm/L'essentiel)