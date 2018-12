Les feux d'artifice sont généralement interdits

À moins de quinze jours de la Saint-Sylvestre, les institutions de l'État, l'Inspection du travail et des mines (ITM) et l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (Ilnas) se penchent sur la sécurité des stocks de matériel pyrotechnique, mais aussi sur l'utilisation des différents articles.

Encore faut-il avoir l'autorisation pour s'en servir. Dans une majorité des communes, l'usage par les particuliers de pétards ou autres feux d'artifice est strictement encadré. Dans la plupart des cas, c'est le règlement général de police qui fait foi et en interdit l'utilisation, sauf autorisation du bourgmestre. C'est le cas notamment des communes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Dudelange ou encore Pétange. «Les personnes qui ne respectent pas le règlement s'exposent à des amendes, mais encore faut-il les prendre sur le fait et ce n'est évidemment pas aisé. La police ne va pas passer la nuit à inspecter toute la ville», confie Dan Biancalana, le bourgmestre de Dudelange.

En revanche, comme en 2017, les Differdangeois pourront quant à eux s'en donner à cœur joie. Mais le plaisir ne durera que l'espace de 20 minutes, entre 23h55 et 0h15. «Il y a deux périodes dans l’année où les feux d’artifice privés et les pétards sont autorisés. Lors de la fête nationale et la nuit de la Saint-Sylvestre», précise Roberto Traversini, le bourgmestre. «L'an dernier, cette initiative avait eu du succès, c'est la raison pour laquelle on l'a reconduite».

(Séverine Goffin/ L'essentiel)