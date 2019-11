Une appli permettra de mieux gérer les soins

Le milieu médical se dotera, à partir de l’année prochaine, d’une application dédiée. La Gesondheets-App (application de santé) permettra de gérer de nombreuses données médicales, comme l’ont indiqué mardi ses promoteurs lors d’une présentation. L’outil «révolutionnaire et convivial» vise à «simplifier la vie des patients, des médecins et des professionnels», a expliqué Alain Schmit, président de l’Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD). Les délais de traitement seront considérablement réduits, car les paiements et les remboursements pourront se faire immédiatement.

L’un des défis majeurs a bien sûr été la protection des données. L’outil de partage de documents se veut sécurisé et respectueux du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le patient «restera au cœur du système», promet Claude Have, directeur de Digital Health Network, la société créée par l’AMMD pour créer l’application. C’est lui qui décidera de transmettre ou non une ordonnance à un spécialiste ou à un pharmacien, ou encore d’envoyer son arrêt-maladie à son employeur.

Utilisable par les frontaliers

Les hôpitaux, la CNS et les complémentaires santé peuvent également recevoir des documents via la Gesondheets-App. Cette dernière peut aussi envoyer des notifications à l’utilisateur, par exemple un rappel pour une prise de médicaments. «Pour l’instant, les médecins se sont montrés très intéressés par l’app», note Alain Schmit. L’application pourra être utilisée par les frontaliers, mais aussi à l’étranger, avec des systèmes compatibles. Ils resteront libres de l’utiliser ou non avec leurs patients.

L’application sera gratuite pour l’utilisateur. Le coût de son développement n’a pas été indiqué, mais ses promoteurs espèrent qu’elle permettra de faire des économies, en réduisant les charges administratives.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)