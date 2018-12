Il saute d'un véhicule en marche pour fuir la police

Un homme suspecté d’avoir commis des cambriolages ces dernières semaines, dans les environs de Berchem, Livange et Crauthem, a été arrêté dimanche en fin d'après-midi après une poursuite avec la police, a-t-elle indiqué lundi après-midi. L’individu a refusé de s’arrêter à un contrôle rue Geespelt, à Livange, et a perdu le contrôle de sa voiture lancée à grande vitesse. Il est sorti du véhicule encore en marche et s’est fait rouler sur la jambe.

Cela ne l’a pas empêché de s’enfuir encore, à pied cette fois, avant de se faire attraper par les policiers, tout comme un passager qui l’accompagnait. Des objets volés, surtout des bijoux, ont été retrouvés dans la voiture. Le cambrioleur présumé a été présenté lundi à un juge d’instruction.

(L'essentiel)