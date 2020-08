Les vacances annulées pas toutes remboursées

Difficile de prévoir des voyages à l'avance, avec la pandémie de coronavirus. D'après une étude publiée ce mardi par le Statec, 46% des résidents du Luxembourg ont annulé au moins un séjour en raison de la crise. Parmi eux, 59% avaient avancé de l'argent. Et c'est là que les choses peuvent, parfois, se compliquer, relève le Statec.

En effet, 14% des voyageurs qui n'ont pas pu partir alors qu'ils avaient avancé de l'argent n'ont obtenu qu'un remboursement partiel. Pire, 11% d'entre eux n'ont pas touché un centime de retour au moment où l'institut statistique a fait son étude. A contrario, 36% ont été entièrement remboursés et 29% ont pu reporter leur séjour sans frais ou bénéficier de bons d'achat d'un montant équivalent. 10% des voyageurs ne savaient pas s'ils avaient été remboursés ou non.

La France, destination préférée

Le Statec en profite aussi pour voir quelles sont les habitudes de voyage des résidents. En 2019, 79% d'entre eux avaient fait au moins un voyage de loisir, pour 99% à l'étranger. Les pays voisins restent les préférés, avec 43% des séjours estivaux. Et parmi les voisins, la France reste la destination la plus populaire avec plus d'un voyage sur 5 (21%) effectué dans l'Hexagone. L'Allemagne suit avec 11,5%, la Belgique est à 6%. Les résidents aiment aller au Portugal, destination de 9,8% des voyages, en Italie (9,2%) et en Espagne (8,7%). Plus loin, 3,1% des voyageurs vont jusqu'au continent africain, 1,5% sont allés en Asie et 1,4% en Afrique.

Comme ils vont beaucoup dans les pays voisins, la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé pour partir en voyage, pour 51,3% des séjours, devant l'avion (40%), le train (5,4%), le bus (2,9%) et les autres moyens de transport comme le vélo ou la moto (0,4%). Le Statec relève toutefois qu'avec la crise, la part de l'avion dans ce partage devrait nettement baisser en 2020. Quant à l'hébergement, l'hôtel est en pôle position pour 46,4% des voyages, devant la visite à la famille ou à des amis (24,2%) et la location de vacances (13,4%).

(jw/L'essentiel)