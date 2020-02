Se loger reste le souci majeur des résidents

Des résidents plus optimistes que leurs voisins, qui ont confiance dans les institutions européennes. Tels sont les principaux enseignements de l'Eurobaromètre, effectué en automne, sur les grands thèmes d'actualité liés à l'UE. Un chiffre interpelle néanmoins. 71% des 500 personnes interrogées par TNS Ilres estiment que le logement constitue un problème majeur.

C'est bien plus que la moyenne des autres pays de l'Union, qui dépasse à peine les 10%. À nuancer toutefois, seuls 28% doivent faire face à un réel souci de logement. Plus que la moyenne européenne certes (8%), mais l'écart est bien moins important.

Confiance totale en l’économie nationale

Pour le reste, le Luxembourg est le pays le plus satisfait de la situation de son économie nationale: 93% des résidents la jugent bonne, contre 54% en Belgique et 29% en France. 64% pensent que les choses vont dans la bonne direction au niveau national, un record européen là aussi. Les habitants du Luxembourg sont en revanche moins optimistes en ce qui concerne l'économie européenne en général: 54% la jugent bonne, et 34% mauvaise. Un tiers des sondés seulement pense que l'Europe va dans la bonne direction...

Cela ne les empêche pas d'avoir confiance dans les institutions européennes pour plus de 60% d'entre eux. Pour les résidents, l'Union européenne représente avant tout la liberté de voyager, d'étudier et de travailler partout dans l'UE (66%), la paix (56%) et l'euro (58%). Des résultats encore très supérieurs à ceux des autres pays européens.

L'immigration et le changement climatique, problèmes majeurs

Les résidents sont en revanche raccords avec le reste de l'Europe sur les défis majeurs, jugeant que l'immigration (31%) et le changement climatique (23%) sont les deux problèmes les plus importants auxquels doit faire face l'UE.

Au niveau de l'écologie, les résidents estiment que les déchets plastiques (60%) et les énergies renouvelables (56%) doivent être les deux priorités du Pacte Vert européen. À noter également, une attention particulière accordée à la protection de la biodiversité (45%, contre 29% dans l'UE).

(Thomas Holzer/L'essentiel)