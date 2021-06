«Le niveau des enfants a augmenté avec le Covid»

Il fait chaud et les dernières mesures sanitaires permettent enfin aux enfants de participer à des activités scolaires, comme ce mardi après-midi. 36 écoliers, de neuf à douze ans, ont ainsi pu participer au «Vëlosdag» sur le superbe site du bike-park de Cessange, à Luxembourg-Ville.

Grâce au concours de la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL), le SCRIPT (Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques) et le club cycliste «La Pédale Muhlenbach», les enfants, répartis en cinq groupes, ont pu participer à cinq ateliers variés de 20 minutes. Avec un objectif: permettre aux enfants d’améliorer leur maîtrise du vélo.

«Ils ont tous l’air heureux»

Institutrice et championne cycliste, Suzie Godard était présente pour encadrer les différents groupes. «Le beau temps est de la partie et c’est magnifique, car les enfants prennent beaucoup de plaisir», se réjouit-elle. «À vélo ou dans une classe, c’est pareil, c’est à nous, en bon éducateur, de nous adapter en proposant des exercices pour tous les niveaux, sur un site exceptionnel, où l’on pourrait encore proposer bien plus de choses».

Et Suzie Godard de nous indiquer que les enfants n’ont pas l’air tristes sur un vélo après les différents confinements liés au Covid-19. «On a l’impression qu’ils ont bien profité de ce temps pour sortir avec leurs parents pour faire du vélo dans la nature», souligne-t-elle. «Je ne vois que des gamins heureux et cela me réjouit au plus haut point. Le niveau moyen des enfants a vraiment progressé».

(Frédéric Lambert/L’essentiel)