Le trafic limité à 90km/h aux heures de pointe

À partir de ce lundi 3 juin, la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes A6 et A1 est limitée à 90 km/h à partir de la frontière belgo-luxembourgeoise (Sterpenich) jusqu’à l’échangeur Kirchberg, de 6h à 9h15, indiquent les Ponts et Chaussées. Cette phase test de «régulation de vitesse» va être menée par l'Administration des ponts et chaussées jusqu'au 12 juillet prochain.

Objectif affiché: optimiser le flux du trafic sur les tronçons critiques du réseau autoroutier pendant les heures de pointe du matin. À noter que ce dispositif est déclenché en dehors des vacances scolaires et jours fériés et à l’exception des tronçons qui, le cas échéant, sont concernés par des incidents ou accidents et nécessitent des mesures de gestion de trafic supplémentaires.

La limitation de vitesse matinale, qui sera appliquée sur une distance totale de 28 kilomètres, sera signalée par des panneaux du CITA. Ces mesures de régulation de vitesse seront surveillées par les forces de l’ordre.

(L'essentiel)