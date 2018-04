La tradition des oiseaux siffleurs perpétuée

À 9h30, une file de visiteurs s'est déjà formée devant le stand de la Nouspelter Aulebäcker Asbl, l'association qui organise les fêtes de l'Emaischen, où sont exposées des dizaines d'oiseaux siffleurs. «Les gens s'empressent de venir à notre stand pour acheter un exemplaire de la dernière création de Usch Biver, le potier le plus célèbre de Nospelt», explique Laurent, membre du comité organisateur. «Chaque année, il crée un nouveau modèle, en série limitée de 200 exemplaires, que le public ne veut pas rater».

Figure incontournable de l'Émaischen, Ush Biver est installé devant son tour à poterie, et il donne vie à un oiseau en terre cuite qu'il fait siffler sous les yeux amusés des visiteurs de tous âges. Comme lui, d'autres potiers vendent leurs créations et font revivre la tradition dans ce haut-lieu de la poterie, où 19 maîtres et autant d'ouvriers exerçaient leur art du 15e jusqu'au 19e siècle, grâce à l'abondance de terre argileuse dans le village.

Créé en 1957, l'Émaischen accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs pendant trois jours de fêtes. Joe, père de deux petites filles vient ici tous les ans, pour «rencontrer des amis et passer un bon moment». Et il repart avec deux nouveaux Péckvillercher pour étoffer sa collection, choisis par ses enfants bien sûr.

(Émilie Étienne/L'essentiel)