Le Luxembourg, pays des gros salaires, mais...

64 932 euros. C'est le montant du salaire annuel brut moyen au Luxembourg. La rémunération la plus élevée d'Europe, à 182% de la moyenne de l'UE. À l'autre bout de l'échelle, les travailleurs bulgares encaissent en moyenne 8 147 euros brut par an, huit fois moins. Ces écarts doivent toutefois être nuancés pour plusieurs raisons, indique le Statec dans une étude publiée ce mercredi. En effet, «le pouvoir d'achat d'un euro n'est pas le même dans les différents États membres», écrit l'institut statistique.

Et le salaire horaire?



Si le Grand-Duché dispose du 2e meilleur salaire horaire moyen au niveau des pays, derrière le Danemark, il est plus élevé dans certaines régions. C'est notamment le cas en Île-de-France, en Bavière, ou encore à Hambourg. Hors UE, ce salaire horaire est nettement plus élevé à Londres et en Suisse.

Et pour comparer les salaires en fonction de ce qu'on peut en faire, on compte en «standard de pouvoir d'achat» (SPA). À ce petit jeu, les écarts se resserrent nettement et le salarié du Luxembourg dispose d'un SPA trois fois plus élevé que son homologue bulgare et l'avantage du Grand-Duché sur la moyenne européenne se réduit de 182% à 145%.

Moins d'écart de pouvoir d'achat

Une nuance qui s'applique aussi avec les pays voisins. Le salaire annuel moyen en France représente 58% du salaire annuel moyen au Luxembourg, mais le SPA français grimpe à 67% de celui du Grand-Duché. Même principe en Belgique (de 71% à 80%) et en Allemagne (de 69% à 84%).

En apportant cette nuance de pouvoir d'achat, le Luxembourg reste toutefois quand même en tête dans l'Union européenne, au même niveau que la Suisse, par exemple. Mais le Statec apporte encore d'autres éléments pour modérer l'enthousiasme sur les salaires. Ainsi, toutes les branches ne sont pas logées à la même enseigne et les salariés du Luxembourg sont loin d'être les mieux payés dans certains domaines. Ainsi, le Statec compare le Grand-Duché avec ses voisins dans neuf secteurs d'activités.

Finances et enseignants mieux payés

À chaque fois, la France arrive bonne dernière, mais le trio de tête varie. Le pouvoir d'achat des travailleurs de l'industrie, de la construction et du commerce est ainsi plus élevé en Allemagne et en Belgique qu'au Luxembourg. Dans l'horeca et les activités administratives et de soutien, la Belgique arrive en tête des meilleurs pouvoirs d'achat, devant le Luxembourg, puis l'Allemagne.

Le Luxembourg est en revanche très nettement en tête dans l'enseignement, avec un pouvoir d'achat qui flirte avec les 80 000 euros par an, alors qu'il dépasse tout juste les 40 000 en Allemagne et en Belgique et peine à dépasser les 30 000 en France. Idem dans l'administration publique mais aussi la santé et l'action sociale, où le Luxembourg est loin devant l'Allemagne. Dans la santé et l'action sociale, le pouvoir d'achat au Luxembourg est quasiment deux fois plus important qu'en France. Enfin, le Grand-Duché a aussi de très loin les salaires les plus élevés dans les activités financières et d'assurance, pas loin de 100 000 euros par an, pour un pouvoir d'achat à près de 80 000 euros.

Des primes élevées, mais pas pour tout le monde

Or, cette dernière branche économique est surreprésentée au Luxembourg, où elle concentre 13% de l'emploi salarié (hors fonction publique). En y ajoutant aussi les activités spécialisées, scientifiques et techniques, on arrive à 22% des salariés du pays. Ce qui tire les moyennes salariales du pays vers le haut, puisque ces deux branches ne représentent que 11% de l'emploi en France, 9% en Allemagne et 8% en Belgique. A contrario, le secteur industriel, où les salaires sont plus faibles au Grand-Duché, est sous-représenté, avec 10% des salariés, contre 22% dans l'UE, et jusqu'à 24% en Allemagne.

Enfin, le Statec pointe l'importance des primes annuelles, qui représentent 15% des salaires annuels au Luxembourg, troisième proportion la plus élevée d'Europe derrière l'Autriche et le Portugal, alors que la moyenne UE n'est que de 8%. Des primes qui gonflent donc le revenu annuel, mais pas pour tous, puisqu'elles sont concentrées sur quelques activités seulement. Les activités financières et d'assurance et les activités spécialisées, scientifiques et techniques s'accaparent ainsi presque la moitié des bonus versés.

(jw/L'essentiel)