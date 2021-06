Nos voitures neuves parmi les plus polluantes

L'an passé, les émissions moyennes d'un véhicule neuf mis en circulation dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Islande et en Norvège ont chuté de 12%, à 107,8 grammes de CO2 par kilomètre, pour les quelque 11,5 millions de voitures immatriculées dans ces 30 pays, a indiqué mardi, l'Agence européenne de l'environnement.

Le recul de près de 15 grammes par kilomètre en 2020 «a représenté la première baisse depuis 2016» et «coïncide avec l'entrée en vigueur d'un standard plus strict d'émissions, au 1er janvier 2020», a souligné la Commission européenne, dans un communiqué. Tirées par la vogue des SUV plus gourmands en carburant, les émissions avaient augmenté successivement en 2017, 2018 et 2019, interrompant des années de baisse régulière et remettant en question les objectifs européens.

Le niveau de 2020 devient la meilleure performance atteinte jusqu'ici: le record de 2016, qui était de 118,1 grammes par kilomètre, est nettement battu. Dans les 30 pays, la Norvège championne du monde de l'électrique est la plus vertueuse (38,2 grammes par km) tandis que la Bulgarie est dernière (133). La France est 7e (98,5), la Belgique 12e, l'Italie 13e, le Royaume-Uni 14e, l'Espagne 16e. Plus gros marché automobile d'Europe, l'Allemagne est 18e avec 113,6 grammes en moyenne.

Boom de l'électrique

Le Luxembourg n'est pas un bon élève en la matière: il se classe 24e avec 119,8 grammes par km en moyenne pour les 43 862 voitures neuves immatriculées en 2020. Mais il a fait de gros efforts puisqu'entre 2019 et 2020, le recul est de près de douze grammes, soit une baisse de 10%. Il y a 10 ans, les nouvelles voitures affichaient encore 146 grammes par km.

Si le Luxembourg a fait des progrès, c'est d'abord en immatriculant davantage de voitures moins polluantes: la proportion de voitures essence est restée stable (49,3% en 2020 contre 51% en 2019), tandis que celle des véhicules diesel a baissé (39% en 2020 contre 47% en 2019) au profit des voitures hybrides (6% contre moins de 1,3% en 2019) et des voitures 100% électriques (5,6% contre 0,8%).

Un million de voitures électriques vendues

Tous ces chiffres européens restent toutefois en retard par rapport aux objectifs que s'était fixés l'Union européenne, à savoir 95 grammes pour l'année 2020. Le prochain objectif est d'atteindre 81 grammes en 2025 et environ 60 grammes en 2030, selon l'EEA. À titre de comparaison, une voiture neuve dans l'UE émettait en moyenne 172 grammes par kilomètre en 2000 et 140 grammes en 2010, selon l'EEA.

La baisse de 2020 est notamment due au bond de l'électrique, avec la nuance qu'une part plus importante de leurs émissions se trouvent en amont de leur commercialisation, du fait de l'impact des batteries principalement. L'an passé, la part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations a triplé en un an, bondissant à 11% contre 3,5% en 2019, selon l'AEE. La barre du million de voitures vendues en un an a été franchie pour la première fois.

La Commission européenne doit présenter le 14 juillet de nouvelles mesures visant à atteindre les objectifs climat plus ambitieux des 27, avec une nouvelle révision des standards d'émission automobile, notamment pour les voitures à essence.

