Les passeports les plus puissants au monde sont...

Au cours de la nouvelle année, les pays asiatiques ont consolidé leur position de leader dans le classement Henley des passeports, un classement mondial basé sur le nombre de destinations que leurs titulaires peuvent visiter sans avoir à demander un visa.

Avec un score de 191 correspondant à 191 pays ayant une dispense de visa/visas à l'arrivée, le Japon s'est assuré la première place du classement, qui est basé sur des données exclusives de l'Association internationale du transport aérien (AITA), pour la troisième année consécutive. Singapour se classe deuxième avec un score de 190, tandis que la Corée du Sud, avec un accès à 189 destinations, s'est glissée à la troisième place, qu'elle partage avec l'Allemagne.

Une évolution historique pour les Émirats arabes unis

Les États-Unis et le Royaume-Uni poursuivent leur déclin. Bien que les deux pays puissent encore conserver leur place au rang des dix premiers pays, leur huitième place commune constitue une détérioration importante puisqu'ils ont été classés en première position ensemble en 2015. Par ailleurs, dans le top 10, la Finlande et l'Italie se partagent la 4ème place avec un score de 188, tandis que le Luxembourg, le Danemark et l'Espagne occupent la 5ème place avec un score de 187.

Mais l'avancée historique dans la classement appartient aux Émirats arabes unis, qui ont gagné 47 places au cours des dix dernières années. Les EAU occupent maintenant la 18e place avec un score de 171 pour les dispenses de visa/visas à l'arrivée. L'Afghanistan reste en bas du tableau avec un accès à 26 pays.

Fossé mondial

Le Dr Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners, a commenté que les dernières découvertes indiquent également un écart croissant dans la liberté de voyager, bien que les gens soient plus mobiles aujourd'hui que jamais auparavant. «Les détenteurs de passeports japonais ont accès à 165 destinations de plus que les ressortissants afghans. L'analyse de nos données historiques montre que cet extraordinaire écart mondial concernant la liberté de voyager est le plus prononcé depuis le lancement du classement en 2006».

