«L'essentiel Radio» souffle ses cinq bougies ce lundi

Ce lundi 22 février est un jour de fête pour L’essentiel Radio, dont les programmes ont envahi les ondes il y a 5 ans pour le bonheur d’un nombre d’auditeurs toujours plus nombreux. Venue compléter la marque L’essentiel, elle a réussi à entrer dans la vie des résidents et des frontaliers, qui adorent son style musical et les équipes d’animation qui rythment les journées dans le pays. Avec une part d’information mais aussi beaucoup de divertissement.

Le slogan «Hit and News» n’a jamais aussi bien porté son nom. Sam Tabart, le directeur de L’essentiel Radio, est d’ailleurs fier de tout ce chemin parcouru depuis la prise d’antenne, le 22 février 2016: «On a réussi à mettre pas mal de choses en place avec des équipes qui travaillent main dans la main, pour offrir aux personnes ce dont elles ont besoin notamment quand elles sont dans leur voiture. On joue à fond la carte du divertissement, de l’information mais aussi de la musique et je suis assez content de tout ce qui a été mis en place ces derniers mois notamment, malgré le contexte difficile».

L’extension des zones d’émission, le passage au DAB+ mais aussi la digitalisation font partie des priorités de L’essentiel Radio: «C’est important de s’adapter à un monde sans cesse en évolution, avec une amélioration du confort d’écoute que ce soit dans la voiture, à la maison ou sur le smartphone. Ce sont autant de domaines sur lesquels nous travaillons pour renforcer à l’avenir cette position de radio francophone n°1 sur le Luxembourg».

(L'essentiel)