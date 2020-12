«Cap» de ne pas boire d'alcool après les fêtes?

Chaque 1er janvier, on dresse la liste de ses bonnes résolutions: on se promet de perdre quelques kilos, d’appeler sa mère plus souvent, d’être plus gentil avec ses voisins… Et si vous arrêtiez de boire de l’alcool pendant au moins un mois? Sur le même modèle que des défis tels que «Dry January» ou la «Tournée mondiale», la Fondation Cancer propose pour la première fois un challenge 100% luxembourgeois, le «Sober Buddy Challenge».

Chacun peut déjà s’inscrire sur sober-buddy.lu et découvrir des conseils sur comment réduire sa consommation d’alcool ou faire face à la pression sociale qui nous pousse à boire...

Et pour que ce soit plus fun, elle vous invite à relever le défi avec votre buddy, un copain/une copine, parce qu’à deux, c’est plus facile de se serrer les coudes… Pas de pote motivé? Vous pouvez aussi le faire en solo ou «matcher» avec un autre participant.

Pas de diabolisation de l'alcool

Avec un sourire, la Fondation Cancer indique que ne pas boire une seule goutte d’alcool vous permettra de vous réconcilier avec votre foie, d’en finir avec la gueule de bois, d’avoir un meilleur sommeil, de faire des économies, de perdre du poids, d’avoir plus d’énergie, une plus belle peau et globalement une meilleure santé. La Fondation Cancer insiste aussi sur le fait que l’alcool «est le 3e facteur de risques de cancer» et qu’il est «le plus méconnu».

Ce type de challenge a eu «de vrais résultats» en Grande-Bretagne ou encore en Belgique, note la Fondation Cancer qui souhaitait une campagne autour d’un «univers positif et bienveillant» qui ne diabolise pas ou ne stigmatise pas la consommation, «mais plutôt des messages fédérateurs, enthousiasmants et solidaires qui visent à créer un engouement et une émulation auprès des Luxembourgeois et des voisins frontaliers».

