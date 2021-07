Le controversé Docteur Ochs interdit d’exercer?

Dimanche dernier encore, le Dr Benoît Ochs était à la tribune lors d'une manifestation d'opposants aux mesures sanitaires place d'Armes, à Luxembourg. Véhément devant ses soutiens, il parlait «d'infanticide» pour qualifier les éventuels décès qui pourraient intervenir suite à la vaccination d'enfants contre le Covid.«En tant que médecin il valide les théories des autres», dénonçait Baptiste, un passant témoin de la scène, qui se disait choqué de voir «ce docteur interpeller la foule y compris sur les terrasses» et d'entendre niée par des personnes présents lors de ce rassemblement, l'existence même du Covid.

Aujourd'hui, le conseil de discipline du Collège médical décidera de l'avenir du médecin, installé à Gonderange. Une interdiction d'exercer d'un an au Luxembourg a été requise contre lui. «On lui reproche d'avoir critiqué et contrevenu aux protocoles mis en place par le ministère de la santé en début de pandémie notamment sur l'isolement, d'avoir défini ses confrères comme «obéissants», d'avoir écrit dans une dispense de masque pour une étudiante, que des études étaient en cours sur leur toxicité et d'avoir eu une position contraire à celle du ministère dans la campagne vaccinale», résume son avocat Me Christian Bock.

«Mais il n'est pas antivax. Il vaccine tous les jours. Mais estime que le vaccin contre le covid n'est pas nécessaire surtout chez les jeunes patients et les enfants chez qui les formes graves sont super rares», poursuit Me Bock qui dit défendre «l'esprit critique dans une société démocratique» et redoute que l'on veuille «faire un exemple». Le médecin généraliste plaide pour la prise en charge des patients Covid dès le test positif, et assure n'avoir connu aucun décès lors de la prise en charge de plusieurs centaines de patients positifs, avec des traitements dont l'Hydroxychloroquine.

«Un médecin devrait savoir ce qu'est une vaccination et que ce n'est pas fait pour tuer les gens», dénonce le vice-président du Collège médical le Dr Tom Ulveling. «Il peut dire que lui ne se fait pas vacciner mais pas risquer la vie des gens. Il n'est pas en ligne avec le monde scientifique et le ministère». Avant d'ajouter que, par exemple, on «ne décide pas de ne pas opérer les gens parce que cela peut contenir un risque». Et concernant les autres études dont se prévaut le Dr Ochs, le Dr Ulveling souligne qu'elles ont été contestées depuis par le monde scientifique.

