L'épidémie n'a pas impacté le bien-​​être des résidents

Grâce au Luxembourg Index of Well-being (LIW), l’Institut national de la statistique et des études économiques (Statec) mesure depuis plusieurs années le bien-être des résidents luxembourgeois. Dans son dernier rapport, le Statec révèle que cet indice est resté stable depuis 2018 et que la crise du Covid-19 n'a pas dégradé le bien-être des résidents. Pour faire cette conclusion, l'institut se base sur plusieurs indicateurs comme le revenu, l'emploi, la santé, l'éducation, la sécurité ou encore l'environnement.

Sur une échelle de satisfaction dans leur vie en 2020, les résidents interrogés donnent une note moyenne de 7,6 sur 10. Des chiffres identiques à l'année 2019. Depuis janvier 2021, les indicateurs du Statec sur le bien-être subjectif mettent en évidence une baisse des sentiments de solitude et d’anxiété, que l'organisme de statistiques attribue à l'avancée de la vaccination contre le COVID-19, au recul du taux d’infection sur les mois étudiés et à la reprise de l’activité économique et de la vie sociale.

Cependant, le Statec précise qu'il faudrait attendre la fin de l'année 2022 pour avoir une vision plus nette de la situation. Au niveau européen, le Luxembourg occupe un positionnement intermédiaire dans les classements d'indicateurs de bien-être entre les pays du nord de l’Europe, qui dominent les classements, et les pays frontaliers.

(L'essentiel)