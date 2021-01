Comment va la vie dans le Mullerthal?

«On fait toujours ce genre d'études au niveau national, mais plus rarement au niveau régional. Dans le Mullerthal, c'est la première fois», constate Aurélia Pattou, cheffe de projet au Mouvement pour l'égalité des chances (MEC) ASBL. Du coup, le mouvement s'est lancé dans le projet de mesurer la qualité de vie dans sa région. «Cela nous permettra de mieux cibler les besoins pour développer nos projets».

Ainsi, à compter de la semaine du 11 janvier, tous les ménages résidant dans les communes de la région Mullerthal recevront un courrier avec un lien pour se connecter au questionnaire établi par le MEC et l'institut de sondage TNS Ilres, qui se chargera de compiler les résultats. En tout, 11 550 invitations à participer au sondage seront envoyées. «On veut voir comment ça se passe dans le Mullerthal, avec une enquête pour connaître le sentiment des gens», reprend Aurélia Pattou.

«On y randonne, mais il y a autre chose à faire»

Quatre thèmes seront abordés par le questionnaire rédigé en luxembourgeois, français, anglais et portugais: les relations humaines, avec notamment les difficultés liées à l'isolement, les besoins d'entraide... L'intégration, avec l'accès aux informations, la pratique des langues... Le bien-être, pour savoir si les habitants du Mullerthal mènent une vie agréable, ce qu'il faut améliorer, la sécurité... Dernier thème: la formation (en langues et autres) et les loisirs. «Dans le Mullerthal, on randonne mais il y a d'autres choses à faire».

Une fois le courrier reçu, les gens auront environ trois semaines pour y répondre. Une quarantaine d'entre eux seront d'ailleurs tirés au sort, et recevront des prix offerts par des partenaires du projet financé par le Groupe d'action local LEADER. Le tout devrait permettre de disposer d'une photographie assez précise de la vie dans le Mullerthal vers le début du mois de mars, une fois les données analysées. «Cela nous permettra aussi de mieux cibler nos projets. Nous avons quelques idées, l'étude va nous révéler si elles sont bonnes». Reste à espérer un maximum de participations, pour avoir une vision la plus juste possible de la vie dans la région.

(jw/L'essentiel)