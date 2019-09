Les entreprises ont dévoilé leurs coulisses

Tout le monde a déjà fait une prise de sang, mais qui connaît le cheminement entre le prélèvement et les résultats? Pas grand monde. C'est pour cette raison que Bionext Lab, à Leudelange, a décidé d'ouvrir ses portes au public ce week-end comme 37 autres entreprises du pays. Plus de 170 personnes ont ainsi pu découvrir ce dimanche le processus d'analyse du sang.

«C'est très impressionnant de voir toutes ces machines sur lesquelles les analyses sont faites mais aussi les connaissances qu'ont les gens qui travaillent ici», explique Jean-Marc, de Rodange. Le casque de réalité virtuelle est la star des portes ouvertes de l'entreprise. Il est utilisé pour aider les patients à se détendre avant une prise de sang. «Ça serait bien d'avoir ce genre d'appareil aussi chez les dentistes pour détendre les patients», confie Mario, venu en famille de Lamadeleine.

Apprendre comment un train est entretenu

Les CFL ont également participé à ces portes ouvertes en dévoilant au public leur centre de maintenance situé à Bonnevoie. «On aime bien les visites techniques, savoir comment on entretien un train et expliquer aux enfants comment ça marche», précise Jérôme, accompagnés de ses enfants Joachim et Héloïse.

Ces portes ouvertes sont les premières de Sophie et Shan Shan, de Luxembourg-Ville. «C'est très intéressant. On a pu parler avec différentes personnes, rencontrer des professionnels et échanger avec eux. L'an prochain, nous ferons peut-être d'autres entreprises. Là, les CFL c'était peut-être l'un des plus connus, des plus gros et le plus pratique pour venir», détaillent les jeunes femmes. Avec leurs deux enfants, Alice et Raphaël ont visité plusieurs entreprises au cours du week-end: le moulin de Kleinbettingen, une chocolaterie, les CFL et un magasin bio. «C'est très intéressant pour les enfants comme pour nous. Les personnes qu'on rencontre sont hyper accueillantes», dit Alice.

Au total, 31 000 visiteurs ont été accueillis sur 52 sites, selon un bilan dressé dimanche en fin d'après-midi par les organisateurs.

(Marion Mellinger)