L'égalité des sexes concerne aussi les communes

Montrer aux élèves en maison relais ce qu'est un stéréotype, proposer des sports atypiques pour les filles et les garçons dans les maisons de jeunes, prévoir des adaptations pour permettre aux employés communaux de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, mettre en place du mentorat pour former les femmes en politique... «Les 102 communes du pays sont de par leur proximité naturelle avec leur population des vecteurs importants pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes sur leur territoire», avance Taina Bofferding, la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

C'est pourquoi le ministère leur a créé une boîte à outils, détaillée sur le site www.megacommunes.lu. Selon l'état des lieux réalisé par le ministère en 2020, 92% des autorités municipales ont reconnu l'égalité entre les femmes et les hommes comme une «valeur fondamentale», mais seules 17% des petites communes et 68% des grandes se considèrent elles-mêmes comme un moteur local pour la faire avancer. En politique également, il y a du travail: sur 102 bourgmestres, seuls 13 sont des femmes (soit 12,7%), et sur 1 111 élus communaux, elles ne sont que 274 (24,7%).

Pour les communes débutantes en la matière, le site web propose un starter-pack et des informations pour élaborer un plan d'action. Le ministère peut aussi aider les communes à mettre en place et en réseau des délégués à l'égalité. Le site met les communes en lien avec des partenaires organisant des actions. Et pour motiver tout le monde, le ministère attribue un prix d'encouragement aux communes les plus méritantes.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)