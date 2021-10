Il lui tend 20 euros et s'en va avec sa carte bancaire

Une personne a été victime d'un vol par ruse dimanche soir dans une agence bancaire située rue de l'Industrie à Rodange. Alors qu'elle retirait de l'argent, elle a été approchée par un individu qui prétendait lui rendre deux billets de dix euros supposément oubliés dans le distributeur.

Une manière de détourner son attention pour lui dérober sa carte bancaire. Ce n'est que plus tard que la victime s'est aperçue de la disparition de cette dernière, mais il était trop tard.

Le voleur présumé aurait entre 30 et 40 ans, il parlerait français, porterait des lunettes et était vêtu d'une veste à capuche de couleur kaki. Il est toujours recherché. La victime a déposé plainte et une enquête a été ouverte. La police met en garde contre les vols aux distributeurs de billets en distillant quelques conseils à retrouver sur son site internet.

(L'essentiel)