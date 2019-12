Mobilisés pour que vous passiez un bon réveillon

Dans la nuit de mardi à mercredi, le Luxembourg va basculer, avec le reste du monde, dans une nouvelle année. Et même dans une nouvelle décennie. L'occasion pour beaucoup de faire la fête. Mais pas pour tout le monde. Certains seront mobilisés pour permettre à cette fête de se dérouler le mieux possible. À commencer par ceux qui vous vont servir pendant que vous célébrerez la nouvelle année. «Quelque 400 personnes» travaillent en extra dans les bars et restaurants, estime François Koepp, CEO de l'Horesca.

Gare aux pickpockets!



Si vous sortez pour le Nouvel An, faites attention à vos affaires et à vos sacs, recommande la police. «Ne les laissez pas traîner», martèle une porte-parole. Les vols sont en effet un des risques. «Il faut faire attention aux pickpockets. Des personnes ou objets suspects sont à signaler au numéro d'appel d'urgence 113».

Toutefois, la nuit de la Saint-Sylvestre est «mi-figue, mi-raisin», pour le secteur. «Certaines entreprises ne sont pas intéressées à travailler ce jour-là, alors que d'autres travaillent très bien». Certains clients ne sont pas prêts à payer le supplément du réveillon, les employés ayant droit à un bonus sur leur salaire cette nuit-là. «La demande se porte de plus en plus sur des services de livraisons, ou à emporter. Certaines entreprises ont besoin de main-d'œuvre en plus, d'autres s'organisent pour ne pas avoir besoin de personnes supplémentaires».

«Alcools et feux d'artifice ne vont pas bien ensemble»

Mais la nuit de la Saint-Sylvestre n'est pas synonyme que de fête. Souvent trop arrosée, elle peut aussi être à l'origine d'accidents. Ainsi, les urgences des hôpitaux renforcent leurs effectifs pour l'occasion. Au Centre hospitalier Émile-Mayrisch d'Esch, on passe de quatre infirmiers et un médecin à cinq infirmiers et deux médecins, plus l'aide du SAMU. «Jusqu'à minuit, c'est relativement calme. C'est après que ça vient», explique un porte-parole de l'établissement. Accidents de cuisine, gens trop alcoolisés et accidents de pétards sont les accidents les plus fréquents.

«L'alcool et les feux d'artifice ne vont pas très bien ensemble», soupire le Dr Marc Simon, médecin chef du service des urgences adultes au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL). Les effectifs y sont aussi renforcés d'un médecin et d'une infirmière pour la nuit du réveillon. «Nous avons également prévu des locaux en plus pour prendre en charge les éventuelles personnes. Nous sommes traditionnellement confrontés à des abus d'alcool, des bagarres, des brûlures en cuisine ou des gens qui gardent leurs pétards en main. Ce qui peut être dramatique». Du coup, difficile de prévoir de trinquer à minuit pour le passage à 2020. «Ce n'est jamais prévisible. Mais la tradition veut qu'on essaye. On prévoit café et limonade mais c'est rare qu'on y arrive. Ça dépend toujours de l'affluence».

«Respect mutuel»

Enfin, avec l'alcool qui coule à flot, pompiers et policiers seront aussi sur le pont. «Comme tous les jours, pour assurer la sécurité de leurs concitoyens» du côté des pompiers, qui «ne sont pas avec leur famille ou peuvent à tout moment être amenés à les quitter en cas de besoin». Du côté de la police, la nuit risque d'être animée et «une présence accrue» est prévue, avec notamment des patrouilles supplémentaires. «Cette nuit compte parmi les plus chargées de l'année», indique une porte-parole, qui précise que les douze grands commissariats du pays seront ouverts et que le numéro d'urgence 113 sera disponible «à tout moment».

«Nuisances sonores et bagarres, en combinaison avec une consommation excessive d'alcool» sont les problèmes récurrents auxquels les policiers seront confrontés. «Nous recommandons aux gens de faire preuve de compréhension et de respect mutuels». En d'autres termes, n'oubliez pas que votre voisin peut vouloir dormir même la nuit du réveillon. À l'inverse, comprenez aussi que les gens au-dessus de chez vous veuillent faire la fête pour le Nouvel An!

