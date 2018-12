Les résidents européens appelés aux urnes

Au Luxembourg, on se prépare déjà aux prochaines élections européennes. Le 26 mai 2019, les Européens éliront leurs représentants au Parlement européen. Alors que les Luxembourgeois - y compris ceux qui ont la double nationalité - sont légalement obligés de voter, les ressortissants d'autres pays européens résidant au Grand-Duché sont, eux, libres de décider s'ils voteront au Luxembourg ou pour les représentants de leur pays d'origine.

Pour participer aux élections européennes, il faut...



... avoir atteint l'âge de 18 ans au plus tard le 26 Mai 2019.

... être résident au Luxembourg.

... être inscrit sur les listes électorales (date limite d'inscription: 28 février, 17 heures).

... ne pas être privé du droit de vote. Élections européennes et Brexit



Une campagne est actuellement en cours au Royaume-Uni pour expliquer aux citoyens comment participer aux élections européennes, selon Christoph Schroeder, chef du Bureau d'information du Parlement européen au Luxembourg. Toutefois, si l'accord du Brexit venait à être conclu avant le 26 mai, jour du scrutin, tous les électeurs britanniques seraient automatiquement radiés des listes électorales.

Afin d'inciter ce groupe d'électeurs à prendre part au scrutin, le Grand-Duché avait déjà élaboré un nouveau concept pour les élections municipales de 2017. «Afin d'atteindre le plus grand nombre, nous avons fait venir des multiplicateurs à bord», affirme Corinne Cahen. Selon la ministre de la Famille et de l'Intégration, ces derniers ont effectué un «travail à la base». 230 bénévoles engagés par des clubs, d'associations et de communautés de différentes nationalités ont promu l'importance des élections communales de 2017. Cela sera également le cas pour les élections européennes, en mai 2019. La campagne développée en collaboration avec le Bureau d'information du Parlement européen au Luxembourg, démarre ce lundi.

«Pas une construction abstraite, mais le quotidien»

Pour participer aux élections, les citoyens européens résidant au Luxembourg, ont jusqu'au 28 février 2019, 17h, pour s'inscrire sur les listes électorales. Les Luxembourgeois y figurent d'office. Il est possible de s'inscrire en personne auprès de sa commune - il faudra, dans ce cas, présenter une pièce d'identité ou un passeport et remplir les documents fournis - ou de s'inscrire en ligne sur le site www.guichet.lu/inseu .

Les brochures d'information sur les élections européennes sont rédigées dans les dix langues les plus représentées au Luxembourg. Le site Internet jepeuxvoter.lu est également disponible en cinq langues. «Nous voulons mettre l'accent sur le fait que l'Union européenne n'est pas une construction abstraite, mais a son importance dans le quotidien de tout un chacun», souligne Mme Cahen. S'intéresser à la politique du pays dans lequel on vit serait un signe d'intégration.

Christoph Schroeder et Corinne Cahen au micro L'essentiel Radio de Stefanie Braun:

«Être dans l'Union européenne signifie bien plus que d'aller faire du shopping à Trèves et à Metz», déclare Christoph Schroeder, chef du Bureau d'information du Parlement européen au Luxembourg. D'après lui et au vu du contexte actuel au sein de l'UE et dans le monde, la campagne électorale promet d'être fortement marquée politiquement. Et d'ajouter: «En ces temps de Trump, de Brexit et de fausses informations, on touche à l'essentiel. La question est de savoir si on pourra encore vivre ensemble de la même façon qu'auparavant. En tant que démocrates, nous devons nous lever et défendre notre liberté et, au final, les candidats verront aussi si leurs projets parlent aux citoyens».

(Stefanie Braun/L'essentiel)