La météo met en péril la qualité de l'air

Au fil de la semaine, grâce à un ensoleillement généreux et des masses d'air chaud de Scandinavie, les températures vont continuer à grimper pour atteindre 37°C mercredi. Ces conditions météorologiques seront favorables à la formation d’ozone troposphérique. Par conséquent, il est fortement possible que le seuil européen d'information de 180 µg/m3 pour l'ozone soit dépassé au cours des prochains jours.

Ce dépassement du seuil européen d’information (180 µg/m3 en moyenne horaire) signifie qu’il existe un risque élevé pour la santé humaine. Ceci concerne surtout les personnes âgées, les enfants et les patients souffrant de troubles respiratoires et cardiaques. Il est recommandé aux personnes sensibles de ne pas faire d’efforts physiques intenses à l’extérieur, notamment entre 12 et 24 heures. Dans ce contexte, il est à remarquer qu’à l’intérieur des bâtiments, les concentrations en ozone sont généralement réduites de moitié.

Les précurseurs principaux à la formation d'ozone troposphérique sont les oxydes d'azote et les composés organiques volatils, provenant essentiellement du trafic routier et de l'utilisation de solvants organiques. C'est un polluant secondaire qui n'est pas émis directement dans l'atmosphère, mais qui se forme par réaction photochimique avec différents précurseurs. Il se forme donc sous l'effet de rayonnements solaires ultraviolets. On le reconnaît souvent sous la forme d'un "smog". C'est ainsi qu'en été, pendant des journées chaudes et ensoleillées, que les concentrations en ce gaz réactif sont les plus élevées.

Les prévisions de pollution d'ozone troposphérique au Luxembourg sont disponibles sur emwelt.lu.

(dj/L'essentiel)