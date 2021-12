Ces villes où la délinquance est la plus forte

Certes, les données ne portent que sur deux mois, mais elles donnent une tendance. Sur la période septembre-octobre 2021, Luxembourg-Ville a enregistré 2,4 vols ou tentatives de vols avec violences et 16,3 cambriolages ou tentatives de cambriolage pour 10 000 habitants. Soit les chiffres les plus importants parmi les cinq villes les plus peuplées du pays. C'est ce qu'indique Henri Kox, le ministre de la Sécurité intérieure, en se basant sur des chiffres de la police et du Statec.

Dans le détail, la capitale a enregistré en septembre-octobre 26 vols avec violences et quatre tentatives. Ce qui représente 54,72% des 58 faits (46 vols avec violences et douze tentatives) répertoriés dans tout le pays pour cette période.

En parallèle, 121 cambriolages et 82 tentatives ont été recensés à Luxembourg-Ville, en septembre-octobre. Soit 49,39% des 411 faits (245 cambriolages et 166 tentatives de cambriolage) dans tout le pays.

Pour rappel, dans un contexte sécuritaire fragilisé par différentes affaires cet été, Henri Kox avait dévoilé en septembre ses solutions pour améliorer la sécurité à Luxembourg-Ville. 75 nouveaux policiers doivent notamment être déployés en janvier-février dans le quartier de la Gare.

En proportion de la population, Esch-sur-Alzette se classe 2e pour les vols avec violences, avec deux faits pour 10 000 habitants (vol ou tentative de vol avec violence). En ce qui concerne les cambriolages, c'est à Differdange où le risque est le plus élevé après Luxembourg-Ville, avec 5,4 faits (cambriolage ou tentative de cambriolage) pour 10 000 habitants.

(ol/L'essentiel)