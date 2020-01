Les résidents bientôt «maîtres de leur santé»

«David est un homme comme les autres, pendant sa vie, il va faire face à cinq problèmes de santé». C’est avec une petite animation, centrée sur un citoyen lambda, qu’a débuté lundi la conférence Health Technologies @Luxembourg. Tout au long de «sa vie», cinq start-up du Luxembourg vont pouvoir l’aider.

Ces cinq entreprises ont en effet mis l’accent sur l’innovation pour la santé: applications mobiles pour la prise de rendez-vous ou encore des sites web recensant des données et des informations des patients. Parmi elles, deux nouvelles sociétés: Nium, qui aide à la gestion du métabolisme et à la nutrition des citoyens, et Viewmind, développant des technologies pour reconnaître plus tôt la maladie d’alzheimer.

180 millions d’euros

«Ces technologies modernes vont permettre de prévenir d’anticiper et diagnostiquer plus tôt et de mieux soigner», explique Jean-Philippe Arié, cluster manager de Luxinnovation. Au Luxembourg, les technologies de la santé ont pris une grande importance. Selon les derniers chiffres, le secteur a généré en 2017 une valeur ajoutée de 180 millions d’euros, soit 0,35% du PIB.

Au total, il comptabilise 136 entreprises et employait, en 2019, près de 1 600 personnes. «Les citoyens sont bientôt maîtres de leur santé», révèle Jean-Philippe Arié: «La digitalisation grandissante fait que les données de santé vont pouvoir être captées par des appareils connectés, utilisés par le patient lui-même».

(L'essentiel/Marine Meunier)