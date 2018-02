Un parking de la capitale fermé pendant 18 mois

C'est parti pour le chantier de rénovation du parking Neipperg, situé entre la rue du Fort Neipperg et celle du Chemin de fer, dans la quartier gare à Luxembourg-Ville. Le parking sera fermé totalement au public à partir du mercredi 28 février à 18h, pour «mise en conformité, rénovation et assainissement» précise un communiqué publié vendredi. Un chantier qui devait initialement débuter en milieu d'année 2017 et durer un an.

Validé en octobre 2016 par les élus de la capitale, ce projet pèse 21,5 millions d'euros. Le parking Neipperg devrait être complétement modernisé et compter 678 places à l'issue des travaux, contre 510 actuellement.

Sa fermeture pendant un an et demi posera sans doute quelques difficultés mais la Ville rappelle que d'autres parkings pourront être utilisés à proximité: celui de la Rocade, rue du Laboratoire (250 places), celui des Martyrs, avenue de la Liberté (250 places) et du Fort Wedell, rue du Commerce (310 places).

(NC/L'essentiel)