15 Soudanais du «Lifeline» accueillis au Luxembourg

Le 27 juin, le navire «Lifeline» accostait après plusieurs jours d'attente à Malte avec à son bord 235 migrants. «Dans un esprit de solidarité envers la République de Malte, le Luxembourg, à l’instar de six autres États membres de l’Union européenne, s’est engagé à relocaliser quinze personnes ayant été à bord du navire "Lifeline"», a rappelé, ce dimanche dans un communiqué, Jean Asselborn, ministre de l’Immigration et de l’Asile.

Peu après 15h, le gouvernement de la République de Malte a publié, via son compte Twitter, une vidéo des quinze migrants autorisés à prendre l'avion en direction du Grand-Duché sur laquelle on voit effectivement plusieurs personnes embarquer dans un avion de la compagnie Luxair après avoir passé les différents contrôles d'usage.

WATCH 2nd group of MV #Lifeline migrants left #Malta for #Luxembourg through ad hoc solidarity procedure ???? pic.twitter.com/Z6Z9QohJf5 — Government of Malta ???????? (@MaltaGov) 15 juillet 2018

Le ministère de l’Immigration et de l’Asile a précisé que les quinze personnes accueillies étaient toutes d'origine soudanaise. L’Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI) s'occupera de «l'accueil et de l'encadrement social de ces personnes et les soutiendra dans leurs démarches de la vie quotidienne tout au long de la procédure de leur demande de protection internationale», a encore souligné le communiqué.

