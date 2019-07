Les critères élargis pour les bourses des frontaliers

Le 10 juillet dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait tapé sur les doigts du Luxembourg, estimant que les règles d’octroi des bourses d'études pour les frontaliers étaient contraires au droit européen. Les critères d'attribution étaient jugés trop restrictifs.

Le gouvernement n'a pas tardé à réagir et a adopté un projet de modification des règles, ce vendredi, en Conseil de gouvernement. Ainsi, actuellement, pour qu'un enfant de frontalier puisse prétendre à une bourse, un de ses parents doit avoir travaillé au moins cinq ans au Luxembourg, dans les sept années qui précèdent l'introduction de la demande de bourse. Ce que la CJUE avait jugé trop restrictif.

Cinq ans à l'école

Du coup, une fois le projet de loi voté et entré en vigueur, le parent devra avoir travaillé au Luxembourg cinq ans sur les dix dernières années, et non plus sept, avant la demande. Autre possibilité introduite par le texte: la bourse sera accordée si le parent a travaillé un total de dix ans en cumulé au Luxembourg, au cours de sa carrière. Enfin, si l'étudiant a été à l'école ou au lycée au Luxembourg pendant cinq ans, ou s'il a habité au Grand-Duché pendant cinq ans, il pourra aussi prétendre à une bourse.

L'objectif de ce type de critères est de pouvoir «appréhender la probabilité d'un retour de l'étudiant sur le marché du travail luxembourgeois». Les bourses possibles restent les mêmes: bourse de base, bourse de mobilité, bourse sur critères sociaux et bourse familiale. Un prêt est aussi possible, et le tout peut être majoré en tenant compte des frais d'inscription selon l'endroit où vont se faire les études.

