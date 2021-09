Luxexpo The Box laisse entrer le soleil depuis vendredi en fin d'après-midi. «Long Live the Summer». C'est le nom du nouvel événement organisé en coopération avec la Ville de Luxembourg et la Chambre de commerce. Une cinquantaine de stands de commerçants de la capitale ont été financés par les autorités communales, comme une aide au démarrage après la crise du Covid.

Il est trop tôt pour affirmer de manière définitive qu'un marché de Noël pourra avoir lieu cette année dans la capitale, a indiqué Lydie Polfer. Mais elle estime qu'une solution pourra être trouvée pour célébrer au moins une forme de marché de Noël.

«Ça a été une année et demie difficile», soupire la bourgmestre DP Lydie Polfer. «Les détaillants et les restaurateurs ont vécu une période compliquée avec la pandémie. Avec le soutien de Long Live the Summer, nous sortons des sentiers battus et proposons une solution innovante pour accompagner les entreprises de Luxembourg-Ville». Les entreprises pourront à cette occasion mieux se faire connaître et se présenter, en bénéficiant d'une «ambiance détendue et festive».

«Nous avons tout donné pour en faire une expérience inoubliable»

La Chambre de commerce soutient trente nouvelles entreprises lors de l'événement. «Je suis particulièrement heureux que le public puisse découvrir en direct de nombreuses start-up soutenues par la House of Startups», se félicite Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce. «Nous avons tout donné pour que Long Live The Summer soit une expérience inoubliable», résume Morgan Gromy, CEO de Luxexpo The Box.

Ce week-end, les visiteurs ont non seulement la possibilité d'explorer les offres de nombreuses entreprises, mais aussi d'essayer diverses offres culinaires sur les food trucks, stands de nourriture et de dégustation de vin, gin et bière. Les stands sont ouverts samedi et dimanche de 11h à minuit. L'entrée est gratuite. Les personnes intéresser peuvent trouver le détail du programme sur le site de Luxexpo The Box.

