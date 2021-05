Dépouillés en plein jour au Kirchberg

Il était aux alentours de 11h quand deux passants qui marchaient non loin de la rue Léon Hengen au Kirchberg, ont été abordés par deux inconnus. Ceux-ci les ont menacés et leur ont dérobé un GSM et un portefeuille avant de prendre la fuite, à pied, en direction de la Coque.

Les fonctionnaires de police ont ratissé la zone pour les retrouver. Sans succès. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver les deux agresseurs, visiblement assez jeunes (aux alentours de la vingtaine) et portant des vêtements foncés. L'un est plutôt mince, l'autre plutôt trapu. Les éventuels témoins peuvent contacter la police (244 40 100 ou Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu).

(L'essentiel)