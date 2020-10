«Au début, j'avais un peu peur, surtout pour les enfants», raconte ce lecteur de L'essentiel qui nous a fait parvenir les photos d'un nid de frelons qui s'était installé chez lui. «Mais j'ai compris que si on garde une distance de 5 m, ça va», explique-t-il.

Les insectes ont installé leur maison dans son abris pour le bois, à l'arrière du jardin, «à environ 4 mètres de hauteur», dans la localité de Nagem, à Redange-sur-Attert. «Je regarde cette ruche depuis environ trois mois. Quand j'ai pris la photo, elle était déjà abîmée à cause du froid», raconte le lecteur. «J'avais des doutes, mais j'ai décidé de ne pas y toucher. Cette ruche est une œuvre d'art», ajoute-t-il. Et de préciser qu'il s'agit selon lui bien de frelons européens et pas de frelons asiatiques.

Éviter les mouvements brusques

Les pompiers luxembourgeois donnent d'ailleurs quelques conseils sur leur site internet en cas de présence de guêpes, frelons, bourdons ou autres abeilles.

Il vaut mieux éviter tout mouvement brusque, ne pas obstruer l'entrée du nid ni souffler vers les guêpes et couvrir verres et aliments à l'extérieur. En outre, le nid sera abandonné à la fin de la saison estivale et ne sera pas réutilisé l'année suivante, ajoute le 112, qui précise que l'élimination des ruches «ne fait pas partie des missions des pompiers, sauf en cas de danger réel et imminent pour la population».

(L'essentiel)