Le drame de l'enfant tué émeut la presse mondiale

L'enfant tué dimanche sur le marché de Noël du Knuedler à Luxembourg n'a pas laissé indifférent la presse européenne et internationale. Ainsi, des médias étrangers ont diffusé l'information ce lundi.

Au delà de la presse régionale française, belge et allemande proche du Grand-Duché, des médias nationaux en France (Le Figaro, BFM TV, CNews), en Belgique (Le Soir, RTBF) et en Allemagne (Bild, RTL) se sont intéressés au drame.

En outre, la tragédie a recueilli un écho dans la presse anglophone, au Royaume-Uni (The Sun, Sky News, The Mirror, Daily Mail), et aux États-Unis (The New York Post).

En Asie, ce sont même deux médias chinois (Oriental Daily et China Press) qui ont consacré un article à ce fait divers tragique.

(ol/L'essentiel)