Un service pour agir après une agression sexuelle

Lancée au mois de juillet 2018, l’Unité médicolégale de documentation des violences (Umedo) a déjà fait ses preuves. Malheureusement, pourrait-on dire. Ce nouveau service gratuit, intégré au Laboratoire national de santé (LNS) à Dudelange, s'adresse aux victimes adultes de harcèlement ou d'agressions sexuelles. «Nous avons pris en charge une quinzaine de personnes», explique Martine Schaul, médecin spécialiste en médecine légale au LNS.

En six mois, les personnes qui se sont présentées pour un examen sont uniquement des femmes, mais «il y avait quelques hommes parmi les appels sur notre numéro de service, joignable 24/24 et 7/7», développe la professionnelle de santé. Ce service permet aux victimes de faire observer leurs blessures avant d’agir en justice et de déposer plainte: «Étant donné que les traces s’estompent de façon définitive, l’établissement d’un constat médical peu de temps après l’incident est important».

Trois médecins et deux assistantes

Conçue en lien avec les services de justice et de police, l'Umedo travaille aussi en étroite collaboration avec le CHL, les Hôpitaux Robert-Schuman, le centre hospitalier Émile-Mayrisch et le centre hospitalier du Nord. «L'équipe est composée de trois médecins légistes» qui constatent médicalement les blessures visibles et relèvent les traces biologiques. La victime est libre de décider si elle souhaite ensuite porter l'affaire en justice et les utiliser comme preuve.

La ligne téléphonique, au 621 85 80 80, permet de se renseigner chaque jour et à toute heure, et de prendre rendez-vous pour cet examen. Deux assistantes administratives sont également dédiées à ce nouveau service.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)