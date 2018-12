Retenus en otage pendant un cambriolage

Deux habitants de Schifflange ont eu la peur de leur vie, mardi, en fin d'après-midi, vers 17h45, quand trois cambrioleurs ont pénétré à l'intérieur de leur maison, rue de Noertzange.

Visiblement déterminés, les malfrats sont entrés par l'extérieur et sont tombés nez à nez avec les résidents. Ces derniers ont alors été retenus en otage de manière ferme et brutale comme l'explique la police, pendant qu'une partie de l’équipe retournait la maison.

Un appel à témoin lancé

Une fois les bijoux dans le sac, les voleurs sont tout simplement repartis par la porte d'entrée. Ils n'ont malheureusement pas pu être rattrapés.

Actuellement à leur recherche, la police a lancé un appel à témoins. Les cambrioleurs s'expriment en français. Deux d'entre eux font entre 1,80 et 1,85 m. Le troisième est un homme corpulent mesurant entre 1,60 et 1,65 m. Tous étaient habillés en noir, l'un d'entre eux portait une veste avec une marque blanche reconnaissable et un autre des gants rouges.

(L'essentiel)