Cette américaine continue à étudier loin de sa famille

Les étudiants sont restés en nombre au sein des résidences sur le campus de l’Université du Luxembourg, où Sheena Shah poursuit son master en communication. Cette étudiante américaine d’origine indienne n’a plus vu sa famille depuis bientôt un an, mais elle se sent en sécurité au Luxembourg: «Je suis à l’aise à la résidence, où je peux continuer à profiter de certains services. Nous suivons les cours par visioconférence. Même si les journées sont parfois assez longues, tout se passe bien».

En mars, lors de la première période de confinement, beaucoup d’étudiants étaient rentrés dans leurs familles. Mais depuis la rentrée, ils sont nombreux à être revenus: «J’ai pensé à un certain moment que j’allais rentrer, mais j’avais peur de ne pas pouvoir revenir. Ma famille me manque et j’ai régulièrement des nouvelles. Tout le monde est content que tout se passe bien pour moi».

La communication interne renforce ce sentiment de sécurité: «Nous recevons régulièrement des mails et nous savons ce que nous pouvons faire ou pas. Certains étudiants ont été mis en quarantaine, mais nous ne sommes pas inquiets. En restant prudent, je sens que tout ira bien». Sheena se prépare à passer la fin d’année au Luxembourg, mais elle ne désespère pas de pouvoir retrouver sa famille en février: «Je vais attendre de voir comment la situation évolue et je verrai pour retourner quelques jours aux États-Unis si c’est possible, en m’assurant de pouvoir revenir. Car il est important de mener à bien mes études».

(Jean-François Servais/L'essentiel)