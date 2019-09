La justice européenne prend de la hauteur

115 mètres de haut et 29 étages: la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) prend de la hauteur avec sa troisième tour, œuvre de l'architecte français Dominique Perrault, dont l’inauguration officielle est prévue jeudi soir à Luxembourg. Elle est d'ores et déjà l'édifice le plus élevé de ce pays de 600 000 habitants.

Comme la Bibliothèque nationale de France (site François-Mitterrand) à Paris dont il est également l'auteur «ce sont des bâtiments qui sont dédiés à des pays et à des populations, c’est pour cela qu’ils sont beaux», estime Dominique Perrault lors d'une visite avec la presse.

750 agents depuis juillet

Cette tour constitue la cinquième extension de l’institution judiciaire européenne, sortie de terre en 1952 et qui s'étend désormais sur 250 000 m². «C’est la plus vieille institution de l’Union européenne», commente Jean-Michel Rachet, chef de cabinet du greffier de la Cour de justice. L'institution a vu son contingent évoluer au gré des élargissements de l'UE ainsi que des langues officielles. Actuellement, 23 unités linguistiques sont en place à la Cour. «Une institution chargée d’un poids historique et de la modernité», résume son architecte.

Sur un total de 2 500 agents en poste, 750 occupent la nouvelle tour depuis juillet. L’architecte a déjà été aux commandes de la précédente extension de l’institution - datant de 2008 - avec la création de deux tours jumelles à la façade dorée. La troisième tour revêt l’aspect de deux tours accolées, l’une dorée et l’autre noire. On y trouve près de 15 000 m² de bureaux, un data center, un espace de restauration ainsi que des salles de cours et de sports.

Inaugurée par Xavier Bettel et le Grand-Duc

La construction, d’un coût de 168 millions d’euros, a nécessité plus de trois années. L’État luxembourgeois a préfinancé l’ouvrage, qui va être remboursé par la Cour. Le pouvoir judiciaire européen en sera pleinement propriétaire au plus tard en 2036. La CJUE est, avec la Cour des comptes européenne, la seule institution européenne dont le siège est intégralement au Luxembourg.

Sa nouvelle tour sera inaugurée en présence notamment du Premier ministre Xavier Bettel et du souverain, le Grand-Duc Henri. Le pays compte 11 000 agents et fonctionnaires internationaux sur plus de 400 000 salariés. Les institutions européennes représentent la majorité de ce contingent, avec notamment la Banque européenne d’investissement, la Commission européenne et le Parlement européen.

(L'essentiel/afp)