Le dealer frappe un policier au visage

En intervenant dans un café rue Michel-Rodange, à Differdange, des policiers ont remarqué un homme avec un joint à la main. Ce qui est, pour le moment, toujours interdit. Après l'avoir contrôlé et lui avoir confisqué un peu de drogue, les policiers ont remarqué un autre homme, qui semblait transporter une quantité bien plus importante de marijuana.

Mais celui-ci a refusé de se soumettre à une fouille. Et une autre personne est intervenue pour empêcher les agents de poursuivre leur contrôle. Mais ils ont tout de même réussi à se saisir du suspect. Celui-ci a mal réagi, infligeant un coup de coude au visage du policier qui essayait de l'emmener. Il a ensuite pris la fuite.

Retrouvé, il a été emmené au poste, avec l'autre homme. Là, les policiers ont pu pratiquer la fouille et on trouvé 8 grammes de haschisch, 2 grammes de marijuana et 4,4 grammes d'une substance similaire au Chrystal meth. Le tout a été confisqué et les deux hommes ont été arrêtés sur ordre du procureur.

La police a également indiqué ce samedi matin avoir arrêté un trafiquant de drogue près de la gare de Luxembourg vers minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont surpris deux personnes en train d'échanger une petite quantité d'ecstasy.

(L'essentiel)