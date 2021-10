Paul Kalkbrenner rallume la flamme à la Rockhal

Un peu du monde d'avant, téléporté dans le monde d'après. La Rockhal retrouvait la foule des grands soirs, samedi. Près de 6 000 personnes réunies pour un concert, on n'avait plus vu cela au Grand-Duché depuis février 2020. Et celui qui parvenait à réunir autant de monde, en provenance du Luxembourg, mais aussi d'Allemagne, de France ou de Belgique, c'est Paul Kalkbrenner. Le DJ berlinois reprenait la route, après 18 mois de pause forcée, pour une mini-tournée européenne faisant escale à Esch-Belval.

Tous étaient venus pour danser et célébrer cette liberté retrouvée. Et ce n'est pas un petit couac informatique, coupant le son de Paul Kalkbrenner après 10 min de set qui allait freiner cette dynamique. La machine relancée, le capitaine faisait décoller le vaisseau. Au cœur d'une scénographie minimale - les feux d'artifice et les confettis, très peu pour lui - la star du film "Berlin Calling" reprenait le contrôle du voyage. Le plaisir se lisait sur son visage comme à travers les sourires affichés aux quatre coins de la salle.

Paul Kalkbrenner construisait son set patiemment, naviguant entret nappes techno atmosphériques et montées imparables. Le Berlinois de 44 ans distillait également quelques tracks vocaux, parmi lesquels un remix de "Te Quiero" de Stromae. Ses beats fracassaient la salle et faisaient vibrer les murs. Avec son talent, son humilité et son air malicieux, le DJ portait haut la flamme de la techno, et rallumait celle de la Rockhal.

(Cédric Botzung / L'essentiel)