Rentrée presque normale pour parents et enfants

Vêtus de leur plus belle tenue et munis de leur cartable, les 6 330 élèves des Écoles Européennes (3 000 au Kirchberg et 3 330 à Mamer) ont retrouvé le chemin des classes avec enthousiasme, jeudi. Revoir les copains et les enseignants donne le sourire même s'il ne se voit pas avec le masque. Une mesure qui n'a pas semblé gêner les jeunes. «Je trouve que c’est mieux avec le masque, c’est plus sécurisé» explique Arthus, qui fait sa rentrée au secondaire.

Les 2 534 élèves du Vauban aussi de retour



«Un protocole sanitaire rigoureux a été mis en place, dans l'attente de la confirmation des mesures prises par le gouvernement, qui seront annoncées ce vendredi. Quitte à l'assouplir par la suite», explique Marguerite Poupart-Lafarge, la proviseure.

Le port du masque est obligatoire au collège et lycée, même en classe, et lors des déplacements pour l'élémentaire (de 6 à 11ans). La pandémie a aussi comme effet de réorganiser la restauration scolaire, modifier les flux de circulation pour limiter les attroupements et préserver distanciation sociale dans la mesure du possible.

Même chose chez les plus petits, comme Philip, 6 ans: «Porter le masque ne me dérange pas, j’aime bien». Si le masque n’angoisse pas les petits, le stress de la rentrée est tout de même présent. Alix a 6 ans, alors qu’elle rentre en première année de primaire, elle angoisse tout de même à l’idée d’entrer dans «la grande école».

Une rentrée sous contrôle pour les parents

Pour ce premier jour, les parents ont été autorisés à accompagner leurs enfants jusqu’au portail et même dans la cour pour les plus jeunes. Un détail qui les rassure. «Ça devrait bien se passer, il y a de nombreuses mesures qui ont été mises en place. Ce qui me gêne c’est qu'ils soient regroupés au même endroit alors qu’il y a différentes entrées», raconte Émilie. Un rassemblement obligatoire qui permet de définir les classes en fonction des langues.

Et voir les enfants retrouver l’école soulage les parents. «Je ne peux pas travailler à domicile, c’est mon mari qui devait gérer nos deux filles, donc c’était un peu compliqué. C’est un soulagement que l’école reprenne normalement», explique Caroline. Pour ces retrouvailles, certains élèves ont même ramené des fleurs à leurs enseignants, témoignant ainsi la joie de leur retour.

(L'essentiel/Noémie Koppe)